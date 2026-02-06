Преступник в хирургической маске похитил деньги из банка, но выронил большую часть суммы

«Подозреваемый похитил около 112 тысяч лир (примерно 3,1 тысячи долларов), однако при побеге уронил порядка 80 тысяч лир (около 2,2 тысячи долларов), которые были возвращены в банк», — сказано в материале. Грабителю удалось скрыться, сейчас его ищут.