Преступник в хирургической маске похитил деньги из банка, но выронил большую часть суммы

В Стамбуле мужчина попытался ограбить отделение банка. Однако преступник не смог донести всю сумму без потерь. При побеге он выронил большую часть украденных денег, сообщает TRHaber в Х.
Утверждается, что преступник прятал лицо под хирургической маской. Вооруженный мужчина попытался украсть средства из банка в районе Фатих. Во время бегства из отделения злоумышленник сбил прохожего и потерял значительную сумму. Найденные средства были изъяты полицией и переданы в банк.
«Подозреваемый похитил около 112 тысяч лир (примерно 3,1 тысячи долларов), однако при побеге уронил порядка 80 тысяч лир (около 2,2 тысячи долларов), которые были возвращены в банк», — сказано в материале. Грабителю удалось скрыться, сейчас его ищут.
Ранее в Польше поймали лысого вора, который проник в салон красоты. Он намеревался забрать волосы на сумму почти 17 млн рублей.