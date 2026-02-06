Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Преступник в хирургической маске похитил деньги из банка, но выронил большую часть суммы

TRHaber: ограбивший банк в Стамбуле при побеге потерял большую часть суммы.

Источник: Комсомольская правда

В Стамбуле мужчина попытался ограбить отделение банка. Однако преступник не смог донести всю сумму без потерь. При побеге он выронил большую часть украденных денег, сообщает TRHaber в Х.

Утверждается, что преступник прятал лицо под хирургической маской. Вооруженный мужчина попытался украсть средства из банка в районе Фатих. Во время бегства из отделения злоумышленник сбил прохожего и потерял значительную сумму. Найденные средства были изъяты полицией и переданы в банк.

«Подозреваемый похитил около 112 тысяч лир (примерно 3,1 тысячи долларов), однако при побеге уронил порядка 80 тысяч лир (около 2,2 тысячи долларов), которые были возвращены в банк», — сказано в материале. Грабителю удалось скрыться, сейчас его ищут.

Ранее в Польше поймали лысого вора, который проник в салон красоты. Он намеревался забрать волосы на сумму почти 17 млн рублей.