Михалков передаст вознаграждение премии «Слово» в 3 млн рублей на нужды СВО

Режиссёр и народный артист РСФСР Никита Михалков объявил о намерении передать денежную часть гран-при национальной литературной премии «Слово» на поддержку бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.
Михалков стал лауреатом главной премии, денежный размер которой составляет три миллиона рублей. Во время торжественного мероприятия он сообщил о своём решении направить полученные средства на соответствующие нужды.
При этом режиссёр отметил, что хотел бы получить информацию о том, на какие именно цели будут израсходованы переданные средства. Церемония вручения премии состоялась в пятницу и собрала представителей культурной среды.
Ранее Михалков получил из рук Владимира Путина орден Андрея Первозванного. Глава государства отметил самобытность режиссера и его преданность российской культуре.