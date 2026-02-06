Ричмонд
Михалков передаст вознаграждение премии «Слово» в 3 млн рублей на нужды СВО

Михалков объявил о намерении передать денежную часть гран-при премии «Слово» на поддержку участников СВО.

Источник: Аргументы и факты

Режиссёр и народный артист РСФСР Никита Михалков объявил о намерении передать денежную часть гран-при национальной литературной премии «Слово» на поддержку бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

Михалков стал лауреатом главной премии, денежный размер которой составляет три миллиона рублей. Во время торжественного мероприятия он сообщил о своём решении направить полученные средства на соответствующие нужды.

При этом режиссёр отметил, что хотел бы получить информацию о том, на какие именно цели будут израсходованы переданные средства. Церемония вручения премии состоялась в пятницу и собрала представителей культурной среды.

Ранее Михалков получил из рук Владимира Путина орден Андрея Первозванного. Глава государства отметил самобытность режиссера и его преданность российской культуре.