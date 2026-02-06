WSJ: Иран на переговорах с США отказался прекращать обогащение урана

Позиция Тегерана, озвученная на переговорах с США в пятницу, остается твердой. Иран отказывается прекратить деятельность по обогащению ядерного топлива. Это подтвердили иранские высокопоставленные чиновники.
Вместе с тем стороны согласились продолжить диалог, чтобы найти выход, снижающий риск военного конфликта, спровоцированного действиями США.
При этом одно из основных условий США было отклонено Тегераном. Согласно сообщениям иранских СМИ, министр иностранных дел Аббас Арагчи уведомил американских представителей, что Иран не собирается ни сворачивать программу обогащения урана, ни переносить ее за границу.
Как ранее писал KP.RU, главным вопросом диалога между сторонами была ядерная программа Ирана. При этом Тегеран добивался снятия санкций в обмен на возможную договоренность. Сами переговоры прошли в Омане.