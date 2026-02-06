Сабуров покинул Россию, вылетев из Москвы в Алматы

Во время прохода на борт он отказался от любых комментариев.
Напомним, Нурлану Сабурову был запрещён въезд в Россию на 50 лет. Утром 6 февраля прилетевшего из Дубая комика задержали во Внуково, Life.ru публиковал видео. Он отказался от депортации в ОАЭ в наручниках, выбрав самостоятельный вылет в Казахстан. По данным СМИ, причиной запрета на въезд стала критика Сабуровым СВО, а также проблемы с иммиграционным и налоговым законодательствами.
