Сабуров покинул Россию, вылетев из Москвы в Алматы

Напомним, Нурлану Сабурову был запрещён въезд в Россию на 50 лет. Утром 6 февраля прилетевшего из Дубая комика задержали во Внуково, Life.ru публиковал видео. Он отказался от депортации в ОАЭ в наручниках, выбрав самостоятельный вылет в Казахстан. По данным СМИ, причиной запрета на въезд стала критика Сабуровым СВО, а также проблемы с иммиграционным и налоговым законодательствами.