Сабуров покинул Россию, вылетев из Москвы в Алматы

Комик Нурлан Сабуров покинул территорию России, вылетев из московского аэропорта Внуково в Алматы. Согласно информации SHOT, юморист отправился на родину рейсом бизнес-класса авиакомпании SCAT.

Источник: Life.ru

Во время прохода на борт он отказался от любых комментариев.

Напомним, Нурлану Сабурову был запрещён въезд в Россию на 50 лет. Утром 6 февраля прилетевшего из Дубая комика задержали во Внуково, Life.ru публиковал видео. Он отказался от депортации в ОАЭ в наручниках, выбрав самостоятельный вылет в Казахстан. По данным СМИ, причиной запрета на въезд стала критика Сабуровым СВО, а также проблемы с иммиграционным и налоговым законодательствами.

