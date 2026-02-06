Украина вновь запросила у США материально-техническую помощь: что ответил Госдеп

Украинские власти вновь обратились к США за материально-технической помощью. Киев запросил поддержку в области запчастей для военной техники и систем вооружений. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине соответствующего набора. Так заявили в пресс-службе Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Так, требуемая от Вашингтона сумма оценивается в 185 миллионов долларов. Продажа технических средств Киеву «будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и нацбезопасности», говорится в документе.
Руководство Словакии между тем отказалось оказывать военную поддержку Киеву. По данным вице-спикера парламента страны Тибора Гашпара, государство и сейчас не предоставляет Украине помощь из собственных запасов.