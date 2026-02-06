Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина вновь запросила у США материально-техническую помощь: что ответил Госдеп

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине запчастей на $185 млн.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти вновь обратились к США за материально-технической помощью. Киев запросил поддержку в области запчастей для военной техники и систем вооружений. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине соответствующего набора. Так заявили в пресс-службе Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Так, требуемая от Вашингтона сумма оценивается в 185 миллионов долларов. Продажа технических средств Киеву «будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и нацбезопасности», говорится в документе.

«Общая стоимость оценивается в $185 млн», — сказано в заявлении.

Руководство Словакии между тем отказалось оказывать военную поддержку Киеву. По данным вице-спикера парламента страны Тибора Гашпара, государство и сейчас не предоставляет Украине помощь из собственных запасов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше