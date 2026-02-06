Ричмонд
Болельщики пронесли флаг России на церемонию открытия Олимпиады-2026

Российский триколор заметили на трибунах во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2026 в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо. Болельщики пронесли флаг на стадион, несмотря на неоднократно звучавшие сообщения о запрете российской символики на олимпийских объектах.

Источник: Life.ru

Фотографию с мужчиной, позирующим с флагом России, опубликовал обозреватель «Спорт-экспресса» Дмитрий Кузнецов. На триколоре указано Pohvistnevo Ski Team — название спортивной команды из Самарской области.

Появление российского флага на церемонии открытия вызвало активное обсуждение в соцсетях и стало одним из самых заметных эпизодов старта Олимпиады.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерен следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде-2026. По его словам, он обязательно посмотрит как церемонию открытия, так и закрытие Игр.

Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

