Болельщики пронесли флаг России на церемонию открытия Олимпиады-2026

Российский триколор заметили на трибунах во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2026 в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо. Болельщики пронесли флаг на стадион, несмотря на неоднократно звучавшие сообщения о запрете российской символики на олимпийских объектах.