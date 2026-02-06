Ричмонд
Медведев назвал достижения Михалкова серьёзным вкладом в культуру

Медведев отметил положительное влияние творчества Михалкова на российскую культуру.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что творчество режиссера Никиты Михалкова — значимый вклад в развитие российской культуры.

«Был рад лично вручить ему награду за работы в кинематографе, литературе и на телевидении. Его творческие достижения в самых разных сферах — серьёзный вклад в развитие отечественной культуры», — написал Медведев на станице «ВКонтакте».

Немногим ранее Михалков стал лауреатом гран-при Национальной литературной премии «Слово» за вклад в литературу, награду ему вручал Медведев. Тогда свою денежную премию в размере 3 ммлн рублей Михалков решил направить на поддержку участников СВО.

В декабре президент РФ Владимир Путин наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в области отечественной культуры и кинематографического искусства.

