Медведев назвал достижения Михалкова серьёзным вкладом в культуру

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что творчество режиссера Никиты Михалкова — значимый вклад в развитие российской культуры.
«Был рад лично вручить ему награду за работы в кинематографе, литературе и на телевидении. Его творческие достижения в самых разных сферах — серьёзный вклад в развитие отечественной культуры», — написал Медведев на станице «ВКонтакте».
Немногим ранее Михалков стал лауреатом гран-при Национальной литературной премии «Слово» за вклад в литературу, награду ему вручал Медведев. Тогда свою денежную премию в размере 3 ммлн рублей Михалков решил направить на поддержку участников СВО.
В декабре президент РФ Владимир Путин наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в области отечественной культуры и кинематографического искусства.