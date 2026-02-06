В Смоленске возбудили дело после аварии на теплотрассе

В Смоленске возбудили уголовное дело после аварии на теплотрассе, в результате которой в более чем 313 жилых объектах пропало отопление, сообщает СУ СК по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в публикации.
Согласно данным следствия, ночью 6 февраля произошел прорыв трубопровода системы отопления. Должностные лица ненадлежащим образом оказали коммунальные услуги. В результате произошла авария, в более чем 313 жилых объектах отключилось отопление.
