В Запорожской области устранили аварию на сетях электроснабжения

Напомним, временная остановка подачи света в дома сразу в нескольких муниципалитетах Запорожской области произошла 6 февраля. На тот момент свет отключили в Приазовском, Приморском, Васильевском, Токмакском, Куйбышевском и Акимовском муниципальных округах, а также части районов городских округов Бердянск и Мелитополь.