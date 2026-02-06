В Запорожской области устранили аварию на сетях электроснабжения

«Электроснабжение восстановлено. Благодарю энергетиков за работу, а жителей, которых затронули отключения, — за терпение», — написал глава региона.
Напомним, временная остановка подачи света в дома сразу в нескольких муниципалитетах Запорожской области произошла 6 февраля. На тот момент свет отключили в Приазовском, Приморском, Васильевском, Токмакском, Куйбышевском и Акимовском муниципальных округах, а также части районов городских округов Бердянск и Мелитополь.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.