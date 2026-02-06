Актриса Горбань призналась, что падала в обморок на съемках «Выжить в Стамбуле»

Актриса Мария Горбань рассказала, что во время съемок экстремального реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до потери сознания. По ее словам, зрители видят лишь небольшую часть происходящего на проекте.
В интервью для Telegram-канала «Звездач» Горбань описала съемки как тяжелое испытание и заявила, что больше никогда не будет участвовать в шоу.
— Это действительно было страшно! Мы действительно были голодные! Я падала в обморок на жаре, проходя какие-то испытания… Мы там целую жизнь прожили — заявила актриса в интервью.
Она рассказала, что участники сталкивались с опасностью в лесу, голодом, и уже в первый день она хотела покинуть проект, но не могла этого сделать по правилам. Горбань подытожила, что, несмотря на приобретенную дружбу, реалити-шоу — это не для нее.
В реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» участвуют две команды, которые борются за главный приз — 10 миллионов рублей. Состязание проверяет их физическую выносливость, ловкость и моральный дух. Каждую неделю победители наслаждаются комфортом роскошной виллы, в то время как проигравшие вынуждены выживать в суровых условиях, лишенных привычных удобств.
В октябре стало известно, что телеведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля поехали в Турцию, чтобы принять участие в съемках реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». В беседе с журналистами они рассказали о своих впечатлениях от проекта.