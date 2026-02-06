Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Горбань призналась, что падала в обморок на съемках «Выжить в Стамбуле»

Актриса Мария Горбань рассказала, что во время съемок экстремального реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до потери сознания. По ее словам, зрители видят лишь небольшую часть происходящего на проекте.

Актриса Мария Горбань рассказала, что во время съемок экстремального реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до потери сознания. По ее словам, зрители видят лишь небольшую часть происходящего на проекте.

В интервью для Telegram-канала «Звездач» Горбань описала съемки как тяжелое испытание и заявила, что больше никогда не будет участвовать в шоу.

— Это действительно было страшно! Мы действительно были голодные! Я падала в обморок на жаре, проходя какие-то испытания… Мы там целую жизнь прожили — заявила актриса в интервью.

Она рассказала, что участники сталкивались с опасностью в лесу, голодом, и уже в первый день она хотела покинуть проект, но не могла этого сделать по правилам. Горбань подытожила, что, несмотря на приобретенную дружбу, реалити-шоу — это не для нее.

В реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» участвуют две команды, которые борются за главный приз — 10 миллионов рублей. Состязание проверяет их физическую выносливость, ловкость и моральный дух. Каждую неделю победители наслаждаются комфортом роскошной виллы, в то время как проигравшие вынуждены выживать в суровых условиях, лишенных привычных удобств.

В октябре стало известно, что телеведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля поехали в Турцию, чтобы принять участие в съемках реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». В беседе с журналистами они рассказали о своих впечатлениях от проекта.