Актриса Горбань призналась, что падала в обморок на съемках «Выжить в Стамбуле»

Она рассказала, что участники сталкивались с опасностью в лесу, голодом, и уже в первый день она хотела покинуть проект, но не могла этого сделать по правилам. Горбань подытожила, что, несмотря на приобретенную дружбу, реалити-шоу — это не для нее.