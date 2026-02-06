Вернувшего с Украины жителя Курской области госпитализировали

«Один из возвращённых накануне с территории Украины курян сегодня госпитализирован, врачи настояли на его направлении в Курскую областную клиническую больницу в связи с целым рядом выявленных проблем со здоровьем», — рассказал Хинштейн в своём Telegram-канале.
Глава региона пояснил, что 26-летнего парня вывезли в Сумскую область год назад якобы на лечение. За это время медицинскую помощь ему так и не оказали.
Хинштейн добавил, что прошлой зимой осколками снаряда парню пробило руку и раздробило кости. В результате у него неправильно сросся перелом плечевой кости, а перелом локтевой кости не сросся вообще. Врачи также выявили нарушения из-за закрытой черепно-мозговой травмы.
Из НМИЦ хирургии имени Вишневского прибыл профессор. Завтра медики примут решение об организации лечения и дальнейшей реабилитации.
Хинштейн сообщил, что приобретённые в украинском плену заболевания обнаружили ещё у двоих граждан. По словам губернатора, вернувшиеся жители жалуются на отсутствие лечения, плохое питание и часто нечеловеческие условия содержания на Украине.
Напомним, во время обмена пленными каждая сторона передала противоположной по 157 военнослужащих. На родину вместе с российскими военными вернулись трое гражданских из Курской области.
