Ударная группа ВМС США совершила переход в Аравийском море

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» осуществила переход в акватории Аравийского моря. Об этом сообщило Центральное командование вооружённых сил США, распространив соответствующую информацию в социальных сетях.
По данным командования, вместе с авианосцем в переходе участвовали два судна снабжения и два катера береговой охраны. Манёвр носил совместный характер и проводился в рамках плановой деятельности американских военно-морских сил в регионе.
Также отмечается, что во время передвижения над корабельной группой выполняли полёты военные самолёты. В CENTCOM подчеркнули, что операция прошла в установленном порядке.
Ранее разведывательный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon выполнял полёт над акваторией Чёрного моря вблизи Крыма и района Сочи.