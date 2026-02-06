Ричмонд
Ударная группа ВМС США совершила переход в Аравийском море

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» совершила переход в Аравийском море.

Источник: Аргументы и факты

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» осуществила переход в акватории Аравийского моря. Об этом сообщило Центральное командование вооружённых сил США, распространив соответствующую информацию в социальных сетях.

По данным командования, вместе с авианосцем в переходе участвовали два судна снабжения и два катера береговой охраны. Манёвр носил совместный характер и проводился в рамках плановой деятельности американских военно-морских сил в регионе.

Также отмечается, что во время передвижения над корабельной группой выполняли полёты военные самолёты. В CENTCOM подчеркнули, что операция прошла в установленном порядке.

Ранее разведывательный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon выполнял полёт над акваторией Чёрного моря вблизи Крыма и района Сочи.

