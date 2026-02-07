Что можно и нельзя делать в Григорьев день 7 февраля на Весноуказателя

Православная церковь 7 февраля вспоминает святого Григория Богослова. В народе празднуют Григорьев день. Вместе с тем есть еще одно название — Григорий Весноуказатель. Все дело в том, что с названной даты год поворачивает с зимы на весну.
Что нельзя делать 7 февраля.
Не следует в названную дату говорить про свои успехи. Предки верили, что это может обернуться неприятностями для членов семьи. Нельзя стричь ногти и волосы. Считается, что подобное спровоцирует серьезные финансовые сложности.
Что можно делать 7 февраля.
По традиции, в указанный день было принято делать добрые дела, но никому о них не говорить. Кроме того, святому молились те, кто не смог найти вторую половинку.
Согласно приметам, снег 7 февраля предсказывает позднюю зиму. В том случае, если сильный снегопад, то осень окажется ранней.
