Народный календарь. Как девушкам сохранить красоту в Ефремов день, 10 февраля

10 февраля православные вспоминают богослова Ефрема Сирина. В народе эту дату прозвали Ефремов день, или День домового. Вечером 10 февраля люди устраивали шумные мероприятия, так как, согласно поверью, это привлекает удачу и деньги.
В старину в эту дату хозяйки подметали пол веником из полыни — считалось, что это прогонит нечисть из дома. 10 февраля также было принято отмечать именины домового. Кроме того, в этот день девушки часто после полудня смотрели в зеркало, веря, что это поможет сохранить их красоту.
Приметы погоды:
Ветер в этот день — к сырому лету.
Густой воздух над лесом — к дождю и ненастью.
Лес почернел — оттепель будет.
Именины отмечают: Ольга, Акулина, Владимир, Георгий, Игнатий, Ираклий, Леонтий, Павел, Федор.