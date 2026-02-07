Народный календарь. Как девушкам сохранить красоту в Ефремов день, 10 февраля

В старину в эту дату хозяйки подметали пол веником из полыни — считалось, что это прогонит нечисть из дома. 10 февраля также было принято отмечать именины домового. Кроме того, в этот день девушки часто после полудня смотрели в зеркало, веря, что это поможет сохранить их красоту.