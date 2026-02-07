Ричмонд
Народный календарь. Как девушкам сохранить красоту в Ефремов день, 10 февраля

10 февраля православные вспоминают богослова Ефрема Сирина. В народе эту дату прозвали Ефремов день, или День домового. Вечером 10 февраля люди устраивали шумные мероприятия, так как, согласно поверью, это привлекает удачу и деньги.

В старину в эту дату хозяйки подметали пол веником из полыни — считалось, что это прогонит нечисть из дома. 10 февраля также было принято отмечать именины домового. Кроме того, в этот день девушки часто после полудня смотрели в зеркало, веря, что это поможет сохранить их красоту.

Приметы погоды:

Ветер в этот день — к сырому лету.

Густой воздух над лесом — к дождю и ненастью.

Лес почернел — оттепель будет.

Именины отмечают: Ольга, Акулина, Владимир, Георгий, Игнатий, Ираклий, Леонтий, Павел, Федор.