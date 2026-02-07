Ричмонд
Семь лабораторий Роспотребнадзора подтвердили аккредитацию ВОЗ на 2026 год

Лаборатории по диагностике полиомиелита подтвердили аккредитацию ВОЗ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Семь лабораторий Роспотребнадзора по диагностике полиомиелита подтвердили аккредитацию ВОЗ на 2026 год, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«В феврале 2026 года национальная и шесть региональных лабораторий Роспотребнадзора по полиомиелиту успешно прошли ежегодную инспекцию Европейского регионального бюро ВОЗ и получили полную аккредитацию на 2026 год. Этот статус подтверждает наличие у учреждений кадровых и инфраструктурных возможностей по оперативному и точному выявлению полиовирусов», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что учреждения Роспотребнадзора входят в Глобальную лабораторную сеть ВОЗ по полиомиелиту. Среди них пять центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.