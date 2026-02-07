Семь лабораторий Роспотребнадзора подтвердили аккредитацию ВОЗ на 2026 год

«В феврале 2026 года национальная и шесть региональных лабораторий Роспотребнадзора по полиомиелиту успешно прошли ежегодную инспекцию Европейского регионального бюро ВОЗ и получили полную аккредитацию на 2026 год. Этот статус подтверждает наличие у учреждений кадровых и инфраструктурных возможностей по оперативному и точному выявлению полиовирусов», — рассказали в пресс-службе.