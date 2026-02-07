Ричмонд
Медведев наградил Михалкова литературной премией «Слово»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил народному артисту РСФСР Никите Михалкову гран-при литературной премии «Слово».

Источник: Life.ru

«Национальной литературной премии “Слово” в специальной номинации “Гран-при” и денежным призом в размере 3 млн. рублей награждается Никита Сергеевич Михалков», — сказал Медведев, вручая награду.

Режиссёр получил премию за значительный вклад в развитие литературы.

Михалков вспомнил завет своей матери, которая говорила не сравнивать свою жизнь с жизнью тех, кто живёт лучше. Сравнивать её нужно с теми, кому живётся хуже. Тогда жизнь не наполнится горечью из-за того, чего у тебя нет. Она наполнится радостью за то, что у тебя уже есть. Режиссёр пронёс этот принцип через всю жизнь и старался передать детям. Он сердечно поблагодарил всех, кто выдвинул его на премию, и пообещал передать весь денежный приз на нужды специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что смыслы и идеи русской культуры всегда обращены к человеку и народу в целом. Он подчеркнул — культурное достояние, духовная идентичность и творческое богатство служат мощной основой для развития страны и сплочения общества.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

