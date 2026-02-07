В Ростехе объяснили, как обращение в доход государства имущества Leonardo скажется на ее работе

Требование Генпрокуратуры конфисковать имущество собственников компании-оператора Leonardo «Сирена-трэвел» не затронет работу системы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Ростеха.
«Иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации. На работе системы это никак не сказывается», — рассказал собеседник агентства.
Как передавал накануне Никулинский суд Москвы, имущество системы бронирования билетов Leonardo могут передать государству, с подобным иском выступила Генпрокуратура. Разработчиком системы Leonardo стала компания «Сирена-трэвел». Первое судебное заседание назначено на 18 февраля.
Кроме этого, Генпрокуратура ранее подала иск об изъятии в доход государства активов холдинга КИМП. Основание для этого — систематическое завышение цен на подшипники для нужд российской армии.