В Ростехе объяснили, как обращение в доход государства имущества Leonardo скажется на ее работе

Ростех: Иск Генпрокуратуры не скажется на работе системы Leonardo.

Источник: Комсомольская правда

Требование Генпрокуратуры конфисковать имущество собственников компании-оператора Leonardo «Сирена-трэвел» не затронет работу системы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Ростеха.

«Иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации. На работе системы это никак не сказывается», — рассказал собеседник агентства.

Как передавал накануне Никулинский суд Москвы, имущество системы бронирования билетов Leonardo могут передать государству, с подобным иском выступила Генпрокуратура. Разработчиком системы Leonardo стала компания «Сирена-трэвел». Первое судебное заседание назначено на 18 февраля.

Кроме этого, Генпрокуратура ранее подала иск об изъятии в доход государства активов холдинга КИМП. Основание для этого — систематическое завышение цен на подшипники для нужд российской армии.