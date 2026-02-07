Ричмонд
На церемонии открытия Олимпийских игр в Милане почтили память Джорджо Армани

В рамках церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане на стадионе «Сан-Сиро» почтили память итальянского дизайнера Джорджо Армани, скончавшегося осенью прошлого года в возрасте 91 года. Сборная Италии вышла на парад в элегантных деловых костюмах от его модного дома, в котором также выполнена олимпийская экипировка команды.

Основные мероприятия церемонии принимает миланский «Сан-Сиро». Парады спортсменов также прошли в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В шествии приняли участие 92 делегации, однако спортсмены из России и Белоруссии в нём не участвовали. Всего в рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград, а со стороны России в соревнованиях примут участие 13 атлетов в семи видах спорта.

Ранее российский триколор заметили на трибунах во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2026. Болельщики пронесли флаг на стадион, несмотря на неоднократно звучавшие сообщения о запрете российской символики на олимпийских объектах.

