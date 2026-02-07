На церемонии открытия Олимпийских игр в Милане почтили память Джорджо Армани

Основные мероприятия церемонии принимает миланский «Сан-Сиро». Парады спортсменов также прошли в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В шествии приняли участие 92 делегации, однако спортсмены из России и Белоруссии в нём не участвовали. Всего в рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград, а со стороны России в соревнованиях примут участие 13 атлетов в семи видах спорта.