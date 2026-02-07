СМИ: Автомобиль пропавшей семьи Усольцевых исчез с места, где его оставили

Автомобиль Skoda Kodiaq, принадлежавший пропавшей в тайге Красноярского края семье Усольцевых, пропал с места, где он стоял с сентября как вещественное доказательство. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщило издание NGS24.RU.
По информации СМИ, кроссовер находился на окраине поселка Кутурчин практически все время с начала исчезновения семьи. После возбуждения уголовного дела правоохранители опечатали машину, и она фигурировала в расследовании как вещдок.
Сейчас автомобиль, как сообщается порталом, был перегнан на территорию организации, за которой он числен. Дополнительные детали об этом шаге пока не уточняются.
Ранее криминалист Михаил Игнатов выразила мнение, что автомобиль, на котором семья Усольцевых приехала к месту своего последнего похода на Кутурчинском Белогорье, могла забрать компания, которой он принадлежит, с разрешения полиции или Следственного комитета.
27 января сын Ирины Усольцевой Данил Баталов опроверг информацию о якобы найденных в автомобиле родителей 300 тысячах рублей. По его словам, данные о деньгах «придумали журналисты», чтобы оживить упавший интерес к теме. Баталов подчеркнул, что лично присутствовал при обыске машины.