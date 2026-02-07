Скандал на открытии Олимпиады: политика прорвалась на церемонию открытия Игр в Италии

Накануне церемонии, 5 февраля, в Милане прошла серия протестных акций, направленных против присутствия представителей подразделения Службы иммиграции и таможенного контроля США. Дополнительные акции были анонсированы на последующие выходные. Местные жители также выражали недовольство временными неудобствами, включая закрытие школ и транспортных артерий в центре города. Тем не менее погодные условия в день открытия оказались благоприятными: солнечная погода способствовала формированию праздничной атмосферы за пределами стадиона, где собрались многочисленные зрители, включая многократных участников олимпийских церемоний открытия.