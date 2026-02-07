Скандал на открытии Олимпиады: политика прорвалась на церемонию открытия Игр в Италии

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр прошла 6 февраля 2026 года в четырёх итальянских локациях — Милане, Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо, впервые в истории Игр. Парад открыла Греция, завершила Италия. Российские спортсмены в нейтральном статусе не участвовали в шествии. Делегации Израиля и США подверглись освистыванию зрителей. В программе — выступление Мэрайи Кэри и дань памяти Джорджо Армани. Соревнования продлятся до 22 февраля.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр состоялась 6 февраля 2026 года в Италии и ознаменовалась историческим нововведением: впервые в олимпийской практике парад спортсменов и основные элементы церемонии прошли одновременно в четырех локациях. Главная площадка расположилась на миланском стадионе «Сан-Сиро», дополнительные мероприятия состоялись в Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо, что символически объединило городскую динамику Милана с альпийской атмосферой горных регионов.
Парад национальных делегаций традиционно открыла сборная Греции как родина античных Олимпийских игр. Завершили шествие спортсмены Италии, страны-хозяйки соревнований. Российские атлеты, допущенные к участию в нейтральном статусе, не вошли в состав парадной делегации согласно решению Международного олимпийского комитета, однако им было разрешено присутствовать на церемонии в качестве зрителей.
В ходе церемонии на трибунах стадиона «Сан-Сиро» возникли инциденты, связанные с реакцией зрителей на отдельные делегации. Представители Израиля подверглись освистыванию при выходе на арену. Аналогичная реакция последовала при проходе американской делегации, а также в момент демонстрации на стадионных экранах вице-президента США Джей Ди Вэнса. Госсекретарь Марко Рубио также присутствовал среди зрителей на легендарном футбольном стадионе.
Культурная программа церемонии отразила многообразие итальянской культуры и географии. Американская певица Мэрайя Кэри выступила с исполнением классической итальянской песни 1950-х годов «Nel blu, dipinto di blu», более известной по припеву «Volare», получив восторженную реакцию публики. Президент Италии Серджо Маттарелла был представлен зрителям через видеосюжет, в котором 84-летний политик совершал поездку по Милану на историческом трамвае. Отдельный фрагмент программы был посвящен памяти выдающегося модельера Джорджо Армани, долгие годы жившего в Милане и скончавшегося в сентябре 2025 года.
Одновременно с миланскими событиями в Кортина-д’Ампеццо, расположенном более чем в четырехстах километрах от основной площадки, состоялось зрелищное представление под названием «Армония», призванное продемонстрировать гармонию между природой и человеческой деятельностью. Организация доступа к центральным улицам города вызвала определенные сложности: некоторые жители и владельцы недвижимости столкнулись с неожиданными ограничениями передвижения, несмотря на предварительные заверения о свободном проходе.
Накануне церемонии, 5 февраля, в Милане прошла серия протестных акций, направленных против присутствия представителей подразделения Службы иммиграции и таможенного контроля США. Дополнительные акции были анонсированы на последующие выходные. Местные жители также выражали недовольство временными неудобствами, включая закрытие школ и транспортных артерий в центре города. Тем не менее погодные условия в день открытия оказались благоприятными: солнечная погода способствовала формированию праздничной атмосферы за пределами стадиона, где собрались многочисленные зрители, включая многократных участников олимпийских церемоний открытия.
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля 2026 года. Многолокационный формат церемонии открытия подчеркнул стремление организаторов отразить культурное и географическое разнообразие Италии — от делового ритма столицы моды до тишины альпийских долин, где пройдут соревнования на открытом воздухе. Несмотря на отдельные инциденты и протестные настроения, церемония подтвердила сохранение олимпийских традиций в условиях современных глобальных вызовов.