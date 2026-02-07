Ричмонд
Случайно стали миллиардерами: Стажёр криптобиржи перепутал валюту и раздал пользователям биткоины

Один из самых громких фейлов года произошёл на южнокорейской криптобирже Bithumb. Во время промоакции Random Box сотрудник площадки по ошибке начал отправлять пользователям биткоины вместо копеечных бонусов в вонах.

Источник: Life.ru

Вместо 2000 вон — около 105 рублей — клиенты неожиданно получили по 2000 BTC, что эквивалентно примерно 10,5 млрд рублей. Счастливчиками стали около 240 человек. Часть из них не растерялась: пользователи начали массово продавать «биток» и успели вывести около 3 млрд вон (порядка 160 млн рублей), прежде чем биржа остановила операции.

Массовые продажи привели к резкому перекосу рынка — цена биткоина на Bithumb обвалилась почти на 10% по сравнению с глобальной стоимостью. В компании заявили, что произошла операционная ошибка, а не взлом, и сейчас ведут внутреннюю проверку.

Ранее Life.ru писал, что биткоин впервые с начала апреля 2025 года опустился ниже психологической отметки в 75 тысяч долларов. Аналитики связали волатильность с давлением на крипторынок на фоне неопределённости в мировой экономике и снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.