Случайно стали миллиардерами: Стажёр криптобиржи перепутал валюту и раздал пользователям биткоины

Вместо 2000 вон — около 105 рублей — клиенты неожиданно получили по 2000 BTC, что эквивалентно примерно 10,5 млрд рублей. Счастливчиками стали около 240 человек. Часть из них не растерялась: пользователи начали массово продавать «биток» и успели вывести около 3 млрд вон (порядка 160 млн рублей), прежде чем биржа остановила операции.