Ричмонд
+2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все пользователи Telegram получили доступ к публикации сторис: подробнее

Сторис в Telegram стали доступны для всех без платной подписки.

Источник: Комсомольская правда

Публикация сторис в Telegram теперь доступна всем пользователям, в том числе без платной подписки Premium.

С момента своего появления в 2023 году эта опция на территории России была доступна исключительно владельцам платной подписки.

Сторис в Telegram — это временные посты, доступные для просмотра от 6 часов до двух суток, после чего они исчезают. Аналогичный формат есть в соцсети «ВКонтакте».

Накануне пользователи мессенджера пожаловались на медленную загрузку видео. Тогда зампред Совета по цифровой экономике при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что меры против Telegram вводятся из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений.

В свою очередь основатель Telegram Павел Дуров ранее рассказал о защите данных пользователей. Тогда Дуров акцентировал, что мессенджер никогда не раскроет данные приватных переписок, даже под угрозой прекращения работы.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше