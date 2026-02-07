Все пользователи Telegram получили доступ к публикации сторис: подробнее

Публикация сторис в Telegram теперь доступна всем пользователям, в том числе без платной подписки Premium.
С момента своего появления в 2023 году эта опция на территории России была доступна исключительно владельцам платной подписки.
Сторис в Telegram — это временные посты, доступные для просмотра от 6 часов до двух суток, после чего они исчезают. Аналогичный формат есть в соцсети «ВКонтакте».
Накануне пользователи мессенджера пожаловались на медленную загрузку видео. Тогда зампред Совета по цифровой экономике при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что меры против Telegram вводятся из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений.
В свою очередь основатель Telegram Павел Дуров ранее рассказал о защите данных пользователей. Тогда Дуров акцентировал, что мессенджер никогда не раскроет данные приватных переписок, даже под угрозой прекращения работы.