Мать умерла, а за дочерью актёра Баталова с жильём на 200 млн снова охотятся. Кто её спасёт?

Тайна на две недели: тело не отдавали.
Циркачка Гитана Леонтенко пережила своего мужа, актёра Алексея Баталова, на восемь с половиной лет. Как оказалось, она скончалась в Москве ещё 23 января 2026 года, но известно о её смерти стало только сейчас — это породило ошибки в некрологах.
90-летней Гитане Аркадьевне стало плохо накануне Нового года. Её госпитализировали, но потом вернули домой, где она вскоре умерла. По одной из версий, участковый сделал ошибку в документах, поэтому тело Леонтенко долго не выдавали родственникам. Похороны тоже затянулись. Возникли споры из-за выбора места захоронения.
Близкие Гитаны Аркадьевны могли похоронить её в двух местах на Преображенском кладбище. Либо с матерью и мужем, либо со свекровью, актрисой Ниной Ольшевской, и отчимом Баталова, писателем Виктором Ардовым. В итоге выбор пал на первый вариант.
Оплату похорон полностью взял на себя Союз кинематографистов России во главе с Никитой Михалковым.
О ней говорили: «Она околдовала Баталова».
Гитана Леонтенко — из династии цыганских циркачей. Её мать — наездница и танцовщица. Отец — воздушный гимнаст. Сама она впервые вышла на манеж в четыре года. Пик славы Гитаны Аркадьевны пришёлся на пятидесятые. На её танцы на лошади ходили «как на Майкла Джексона». Она была звездой. Алексей Баталов влюбился с первого взгляда и не побоялся подойти. Закрутившийся роман перерос в крепкую семейную пару.
Злопыхатели говорили, что циркачка околдовала актёра. У Гитаны Леонтенко всегда были недоброжелатели, есть и сейчас. Очень грубо о покойной, с серьёзными обвинениями в её адрес высказалась актриса из фильма «Одиноким предоставляется общежитие» Елена Скороходова.
Слепую вдову обокрали на миллионы.
В 2020 году Гитана Леонтенко оказалась в центре внимания из-за мошенников, которые чуть ли не отняли у неё все накопления и квартиры. Аферу с наследством Баталова попытались провернуть опекуны, актриса Наталья Дрожжина со своим мужем‑юристом Михаилом Цивиным. Воспользовавшись слепотой старой циркачки, они оформили на себя договор пожизненной ренты и получили право на доли в квартирах на улице Серафимовича (Дом на набережной), в 1-м Самотёчном переулке, в мастерской актёра Баталова. Только квартира актёра в знаменитом Доме на набережной стоит около 60 миллионов рублей. Как выяснили следователи, Цивин и Дрожжина также сняли с банковских счетов вдовы и дочери более 20 миллионов рублей. В итоге Цивин получил пять лет тюрьмы, Дрожжина отделалась условным сроком.
Главный страх умирающей матери.
Даже находясь при смерти, в полузабытье, Гитана Аркадьевна беспокоилась лишь о дочери Марии, которая с рождения страдает тяжёлой формой ДЦП.
58-летняя Мария Баталова передвигается в инвалидной коляске и печатает на клавиатуре с помощью специального шлема с указкой. Но интеллект у неё сохранён.
О том, что с ней будет, обеспокоился Союз кинематографистов, возглавляемый Никитой Михалковым.
— Маша, дочь Алексея Баталова и Леонтенко, в настоящее время находится у своей сестры. Союзу и гильдии небезразлична её судьба. Как это будет и кто возьмёт на себя заботу о Марии, пока неизвестно, — рассказала директор Гильдии актёров кино Валерия Гущина.
Сестра Марии — это 70-летняя Надежда Баталова. У них разные матери, но один отец. Как пишут папарацци, Надежда Баталова не всегда была в хороших отношениях с матерью Марии, Гитаной Леонтенко.
Про опеку над дочерью Баталова вдруг опять заговорила судимая за мошенничество Наталья Дрожжина.
— Нужна опека, иначе Маша может оказаться в руках мошенников, — заявила артистка.
Некоторые СМИ приводят слова некоего анонимного друга семьи. Он или она утверждает, что Мария «прекрасно соображает», «просто ходить самостоятельно не может». Отметим, что последние годы с дочерью Баталова жила помощница по хозяйству, ставшая ей близким человеком.
Что может унаследовать Мария Баталова.
После смерти родителей Мария Баталова может получить четырёхкомнатную квартиру и подсобку в цоколе стоимостью около 130 млн рублей в знаменитом Доме ЦИК на набережной — это величественный шедевр конструктивизма на Москве-реке, памятник архитектуры.
Однушку стоимостью около 40 млн рублей в построенном при Лужкове элитном доме в переулках Садовой-Самотёчной, на территории Тверского района.
Видовую двушку за 40 млн рублей в помпезной сталинке на Кутузовском проспекте, напротив «Москвы-Сити», у Багратионовского моста.
Дачу в ДСК «Мичуринец» — это элитный коттеджный посёлок, граничащий с Переделкином, рядом — дома-музеи Окуджавы и Пастернака. Цена — десятки миллионов рублей.
Всё это имущество Баталовых тянет как минимум на 200 млн, мошенники об этом прекрасно знают, поэтому теперь главным стал вопрос, кто возьмёт опеку над Марией, чтобы ей помочь и защитить её.