Мать умерла, а за дочерью актёра Баталова с жильём на 200 млн снова охотятся. Кто её спасёт?

В 2020 году Гитана Леонтенко оказалась в центре внимания из-за мошенников, которые чуть ли не отняли у неё все накопления и квартиры. Аферу с наследством Баталова попытались провернуть опекуны, актриса Наталья Дрожжина со своим мужем‑юристом Михаилом Цивиным. Воспользовавшись слепотой старой циркачки, они оформили на себя договор пожизненной ренты и получили право на доли в квартирах на улице Серафимовича (Дом на набережной), в 1-м Самотёчном переулке, в мастерской актёра Баталова. Только квартира актёра в знаменитом Доме на набережной стоит около 60 миллионов рублей. Как выяснили следователи, Цивин и Дрожжина также сняли с банковских счетов вдовы и дочери более 20 миллионов рублей. В итоге Цивин получил пять лет тюрьмы, Дрожжина отделалась условным сроком.