На церемонии открытия Олимпиады в Италии освистали спортсменов двух стран: вот каких

В Италии в настоящий момент проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр. Во время выхода спортсменов ряд делегаций освистали. В их числе оказались представители команд из США и Израиля. Трансляция с комментариями на русском языке идет на сайте KP.RU.