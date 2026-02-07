Ричмонд
слабый снег
На церемонии открытия Олимпиады в Италии освистали спортсменов двух стран: вот каких

Спортсменов из США и Израиля освистали во время церемонии открытия Олимпиады.

Источник: Комсомольская правда

В Италии в настоящий момент проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр. Во время выхода спортсменов ряд делегаций освистали. В их числе оказались представители команд из США и Израиля. Трансляция с комментариями на русском языке идет на сайте KP.RU.

Основное действие происходит в Милане. Кроме того, церемония охватывает еще несколько городов Италии.

Болельщики во время выхода спортсменов из США освистали, в том числе, вице-президента страны Джей Ди Вэнса. Его вместе с женой показали на экране.

Ранее на матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира между женскими сборными США и Чехии на трибунах вывесили российский флаг. Триколог на ограждение повесил болельщик. При этом МОК запретил использование любой государственной символики России.

