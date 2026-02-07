Президент Италии объявил зимние Олимпийские игры 2026 года открытыми

Церемония открытия не осталась без российского триколора, несмотря на официальный запрет. Болельщики пронесли флаг России на мероприятие и развернули его на трибунах. Напомним, ОИ-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля, от России на Игры отобрались 13 спортсменов.