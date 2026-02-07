Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Италии объявил зимние Олимпийские игры 2026 года открытыми

Президент Италии Серджо Маттарелла объявил зимние Олимпийские игры 2026 года, которые проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо открытыми. Это произошло в ходе специальной церемонии, проходящей в эти минуты на стадионе «Сан-Сиро».

Источник: Life.ru

Впервые в истории церемония проходит сразу в четырёх городах — в Милане, Кортине-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Это происходит из-за расстояния, на котором находятся олимпийские объекты.

Церемония открытия не осталась без российского триколора, несмотря на официальный запрет. Болельщики пронесли флаг России на мероприятие и развернули его на трибунах. Напомним, ОИ-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля, от России на Игры отобрались 13 спортсменов.

Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.