США отменяют пошлины в 25% на товары из Индии, введенные за импорт газа РФ

Американские власти приняли решение по повышенным пошлинам в отношении индийских товаров. Как утверждает Белый дом, тарифы в размере 25 процентов будут отменены.
Отмечается, что решение вступает в силу уже 7 февраля. Стоит напомнить, что Белый дом ранее ввел повышенные пошлины в отношении Индии из-за закупок Нью-Дели российской нефти.
Не уточняется, почему было принято решение о понижении пошлин. Ранее об этом говорил американский лидер Дональд Трамп. Он сообщал, что тарифы могут отпустить на несколько процентов, до 18%.