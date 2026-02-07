Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США и Киев обсуждают проведение выборов и референдума на Украине в мае

США на переговорах в Абу-Даби настаивали на проведение скорейших выборов на Украине.

Источник: Комсомольская правда

США и Украина обсуждают проведение в мае всеобщих выборов на Украине и референдума по мирному урегулированию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Издание уточняется детали плана. По его информации, любое достигнутое соглашение должно быть утверждено на референдуме, проводимом одновременно со всеобщими выборами.

При этом, как передают источники, в Абу-Даби американские делегаты — спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер — прямо заявили украинским коллегам о необходимости скорейшего проведения выборов.

NYT ранее информировало, что на Украине растет число сторонников компромисса с Россией, включая возможное признание статуса Донбасса. Тем не менее, киевские власти продолжают отвергать этот сценарий.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы на Украине необходимо провести сразу после прекращения конфликта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше