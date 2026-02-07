Reuters: США и Киев обсуждают проведение выборов и референдума на Украине в мае

США и Украина обсуждают проведение в мае всеобщих выборов на Украине и референдума по мирному урегулированию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Издание уточняется детали плана. По его информации, любое достигнутое соглашение должно быть утверждено на референдуме, проводимом одновременно со всеобщими выборами.
При этом, как передают источники, в Абу-Даби американские делегаты — спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер — прямо заявили украинским коллегам о необходимости скорейшего проведения выборов.
NYT ранее информировало, что на Украине растет число сторонников компромисса с Россией, включая возможное признание статуса Донбасса. Тем не менее, киевские власти продолжают отвергать этот сценарий.
До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы на Украине необходимо провести сразу после прекращения конфликта.