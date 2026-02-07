Ричмонд
Истории в Telegram стали бесплатными для россиян без премиум-подписки

С 6 февраля пользователи из России могут публиковать истории в мессенджере Telegram без премиум-подписки. Теперь все жители страны смогут делиться моментами, мыслями и видео прямо в историях.

При этом есть ограничение — без доступа к Premium можно публиковать только одну историю в сутки. Новые функции станут доступны при обновлении приложения.

Функция историй появилась в мессенджере в июле 2023 года. С тех пор пользователи из некоторых стран не имели права публиковать истории без платной подписки. Среди таких стран была и Россия.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что за всю историю Telegram так и не передал третьим лицам данные о переписках пользователей. Это касалось даже официальных запросов властей. Такую же позицию он озвучил в апреле 2025 года при обсуждении соблюдения законодательства Европейского союза.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

