Деды пляшут, внуки дома: что стало с кумирами всех девочек из бойз-бендов девяностых и нулевых

Эпоха конца 90‑х и 2000‑х подарила российской эстраде россыпь ярких мальчиковых групп. Их песни звучали из каждого радиоприёмника, клипы крутили на ТВ, а фанатки скупали плакаты с кумирами. Но время идёт, и сегодня многие звёзды тех коллективов выглядят совсем иначе. Давайте проследим, как сложились их судьбы.
«На-На»: от золотого состава — двое.
Созданная Бари Алибасовым в конце 80-х группа взорвала сцену 90-х эпатажными образами и заводными хитами. Сегодня от золотого состава остались лишь двое. Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин продолжают выступать, сохраняя фирменный стиль коллектива.
Владимир Лёвкин покинул группу в 1998 году, сосредоточившись на сольной карьере и съёмках в кино. В 2024 году его не стало в возрасте 57 лет.
Владимир Асимов переехал в Испанию, где записывает песни (в том числе на испанском), но держится в стороне от публичности.
«Чай вдвоём»: распались, но не до конца.
Денис Клявер и Стас Костюшкин провели в составе дуэта «Чай вдвоём» время с 1994 по 2012 год, подарив слушателям десятки лирических хитов. Денис, сын актёра и ведущего Ильи Олейникова, признавался, что идею дуэта подсказал именно отец. Хотя группа официально прекратила существование, артисты не разорвали связь. Время от времени они выходят на сцену вместе, заставляя зал ностальгировать.
Каждый пошёл своим путём. Денис Клявер запустил сольную карьеру и выпустил несколько альбомов. Его песни сохраняют ту же мелодичность, за которую поклонники любили дуэт.
Стас Костюшкин тоже не оставил музыку, продолжая экспериментировать со звучанием. Он в основном поёт весёлые и забавные песни. Иногда дуэт объединяется, чтобы вспомнить былые времена.
«Иванушки»: проклятие третьего участника?
«Иванушки» на плаву с 1995 года, но история группы омрачена трагедиями. В 1998 году трагически погиб солист Игорь Сорин, а заменивший его Олег Яковлев в 2013 году ушёл в сольное плавание, а в 2017-м умер от болезни. До сих пор ходят слухи о «проклятии третьего участника».
Сегодня место Яковлева занимает Кирилл Туриченко. Коллектив продолжает давать концерты, балансируя между старыми хитами и новыми композициями, и почти всегда сопровождается ажиотажем.
В 2021 году у бессменного «Иванушки» Кирилла Андреева родилась внучка. В 2025-м артист стал дедом во второй раз.
«Дискотека Авария»: от квартета до дуэта.
Группа прославилась как весёлый квартет, но в 2002 году потеряла Олега Жукова. После этого коллектив стал трио, а в 2012 году произошли новые перемены. Фронтмен группы Николай Тимофеев начал сольную карьеру, а его место заняла Анна Хохлова, привнеся в звучание группы женское вокальное звучание. Она пела в мужском коллективе до 2020 года.
Сейчас «Дискотека Авария» состоит из двоих — Алексея Рыжова и Алексея Серова.
«Динамит»: трагедия, которая всё изменила.
Созданный в 1999 году продюсером Юрием Айзеншписом коллектив запомнился хитами и яркой харизмой участников. Однако в 2003-м группу покинул Леонид Нерушенко, а через два года он погиб в ДТП. Его место занял Илья Данильченко, но слава бойз-бенда постепенно угасла.
«Премьер-министр»: как группа лишилась имени.
Группа, созданная в 1997 году, была одним из популярных бойз-бендов того времени. Одним из солистов до 2001 года был Дмитрий Ланской, больше известный в нынешней светской хронике как первый муж певицы Юлии Началовой. В 2002 году группа представляла Россию на «Евровидении», где заняла 10-е место, а через четыре года участники рассорились с продюсером и ушли в свободное плавание.
Лишившись прав на название, они стали «Группой ПМ». Сегодня группа продолжает иногда выступать, хотя Вячеслав Бодолика из неё вышел. Дмитрий Ланской создал свою группу, пишет музыку для телепроектов, например, для сериалов «Физрук» и «Реальные пацаны», и иногда выступает как продюсер.
«Отпетые мошенники»: состав, которому не везёт.
Классическое трио — Сергей Аморалов, Вячеслав Зинуров и Гарик Богомазов — радовало фанатов 15 лет. Но в 2010-х произошли перемены. Гарик Богомазов занялся сольным творчеством и семьёй. Его заменил Андрей Репников, но в 2016 году он попал в ДТП, впал в кому и после реабилитации оставил сцену.
«Фактор-2»: Илья — в России, Владимир — в Германии.
Дуэт Ильи Подстрелова и Владимира Панченко взлетел в 2005 году с хитом «Красавица». Однако уже в 2012-м группа распалась. Илья остался в России, продолжая концертировать, а Владимир переехал в Германию, где также занимается музыкой.
Несмотря на разные судьбы, эти коллективы объединяет то, что они стали частью музыкального кода поколения. Кто-то сохранил бренд, кто-то начал с чистого листа, а кто-то ушёл в тень. Но их песни по-прежнему звучат на вечеринках, вызывая улыбку и тёплые воспоминания. Ведь настоящая музыка, как известно, переживает любые перемены.