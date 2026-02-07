Деды пляшут, внуки дома: что стало с кумирами всех девочек из бойз-бендов девяностых и нулевых

Группа, созданная в 1997 году, была одним из популярных бойз-бендов того времени. Одним из солистов до 2001 года был Дмитрий Ланской, больше известный в нынешней светской хронике как первый муж певицы Юлии Началовой. В 2002 году группа представляла Россию на «Евровидении», где заняла 10-е место, а через четыре года участники рассорились с продюсером и ушли в свободное плавание.