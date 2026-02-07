Ричмонд
Российские туристы застряли на Кубе из-за нехватки авиатоплива

Сотни российских туристов оказались заблокированы на Кубе из-за острого дефицита авиационного топлива в стране, вызванного энергетическим кризисом. Как сообщает SHOT, рейсы массово задерживаются на 1−2 суток, особенно из курортного города Варадеро. Авиакомпании вынуждены перенаправлять самолёты в Гавану для заправки остатками керосина, что приводит к длительным простоям.

Пассажиры венесуэльской авиакомпании Conviasa оказались в наиболее сложном положении: их рейсы исчезли из расписаний, а сама компания уведомила о прекращении полётов на Кубу после 22 февраля, обещая предоставить замену через российский Nord Wind.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу. Решение связано с объявлением чрезвычайного положения в США из-за «угрозы» со стороны острова. Недавно американский лидер заявил, что Куба переживает период упадка, но при этом Вашингтон ведёт переговоры с её руководством.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

