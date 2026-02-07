Российские туристы застряли на Кубе из-за нехватки авиатоплива

Пассажиры венесуэльской авиакомпании Conviasa оказались в наиболее сложном положении: их рейсы исчезли из расписаний, а сама компания уведомила о прекращении полётов на Кубу после 22 февраля, обещая предоставить замену через российский Nord Wind.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу. Решение связано с объявлением чрезвычайного положения в США из-за «угрозы» со стороны острова. Недавно американский лидер заявил, что Куба переживает период упадка, но при этом Вашингтон ведёт переговоры с её руководством.
