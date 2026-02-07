Президент Италии объявил Олимпийские игры в Милане открытыми

Президент Италии Серджо Маттарелла в субботу, 7 февраля, объявил Игры открытыми на стадионе «Сан-Сиро». В Милане состоялась торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. От России в соревнованиях примут участие 13 спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.
Президент Италии Серджо Маттарелла объявил Игры открытыми на стадионе «Сан-Сиро». Это первые Олимпийские игры под руководством нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, сменившей Томаса Баха.
Соревнования продлятся до 22 февраля, в них примут участие более 2800 атлетов из более чем 90 стран, будет разыграно 116 комплектов наград. Российские и белорусские спортсмены, как и на предыдущих Играх, допущены к участию без национальной символики.
В итальянском Милане в пятницу, 6 февраля, началась церемония открытия Олимпийских игр — 2026. Ключевой площадкой мероприятия стал стадион «Сан-Сиро», рассчитанный примерно на 77 тысяч зрителей. В начале церемонии на сцене выступила американская певица Мэрайя Кэри, которая исполнила песню «Volare».