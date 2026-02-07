Олимпийские игры-2026 объявлены открытыми: подробности

В свою очередь KP.RU провел опрос, согласно данным которого только 15% опрошенных россиян планируют смотреть зимнюю Олимпиаду-2026. Некоторые из респондентов отметили, что не считают нужным болеть за российских атлетов, потому что те согласились выступать без флага.