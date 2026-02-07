Олимпийские игры-2026 объявлены открытыми: подробности

Торжественную церемонию открытия XXV зимних Олимпийских игр провел президент Италии Серджо Маттарелла.
Церемония открытия Игр и парад участников прошли в четырех итальянских городах: Милане, Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Это беспрецедентный случай в олимпийской истории.
Церемония открытия объединила атлетов из более чем 80 стран в духе олимпийского единства. Российские и белорусские спортсмены, как и прежде, будут участвовать в Олимпиаде только в нейтральном статусе. Команду России представят 13 спортсменов. Олимпийские игры-2026 завершатся 22 февраля.
Однако ранее на стадионе «Сан-Сиро» в Милане во время открытия зимней Олимпиады-2026 заметили российский триколор.
В свою очередь KP.RU провел опрос, согласно данным которого только 15% опрошенных россиян планируют смотреть зимнюю Олимпиаду-2026. Некоторые из респондентов отметили, что не считают нужным болеть за российских атлетов, потому что те согласились выступать без флага.