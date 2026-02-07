На открытии Олимпиады-2026 зрители освистали делегации США и Израиля

Свист раздался в момент выхода американских спортсменов на арену. Негативную реакцию болельщиков вызвало и появление на экранах стадиона вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого показали во время прохода американской команды.
Кроме того, неодобрительно зрители встретили и делегацию израильских атлетов.
Ранее Life.ru писал, что на церемонии открытия Олимпиады-2026 болельщикам удалось пронести на трибуны российский флаг. Триколор появился на стадионе, несмотря на сообщения о запрете национальной символики.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.