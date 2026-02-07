Ричмонд
слабый снег
Огонь Олимпийских игр 2026 года зажгли на церемонии открытия

Впервые в истории Игр огонь был зажжен в двух городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо.

МИЛАН, 7 февраля. /ТАСС/. Огонь XXV зимних Олимпийских игр в Италии был зажжен во время церемонии открытия соревнований.

Впервые в истории Игр огонь был зажжен в двух городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо. Чашу зажгли трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту в составе сборной Италии. В Милане это сделали Альберто Томба и Дебора Компаньони, а в Кортина-д’Ампеццо — олимпийская чемпионка в скоростном спуске София Годжа.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 22 февраля.