Огонь Олимпийских игр 2026 года зажгли на церемонии открытия

Впервые в истории Игр огонь был зажжен в двух городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо. Чашу зажгли трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту в составе сборной Италии. В Милане это сделали Альберто Томба и Дебора Компаньони, а в Кортина-д’Ампеццо — олимпийская чемпионка в скоростном спуске София Годжа.