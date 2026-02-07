Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили открытыми

Президент Италии Серджо Маттарелла официально открыл XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония дала старт соревнованиям, которые проходят сразу в нескольких итальянских городах.
Основные мероприятия открытия состоялись в Милане, а также в Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Организаторы задействовали сразу несколько площадок, чтобы представить Игры и участников на различных аренах.
Такой формат стал уникальным для олимпийского движения: впервые церемония открытия и парад спортсменов были распределены между четырьмя локациями. Это позволило объединить разные регионы страны в одном масштабном спортивном событии.
Ранее в Милане состоялась церемония встречи олимпийского огня. Эстафета олимпийского огня прошла по центральным улицам города и завершилась на площади Пьяцца-дель-Дуомо. На главной площади Милана собрались несколько сотен человек.