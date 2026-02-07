Россиянам напомнили о новых правилах платежей за ЖКХ: когда ждать квитанций

В России изменились правила платежей за услуги ЖКХ. Февраль стал последним месяцем, когда ЖКХ нужно оплачивать до 10-го числа. Уже с марта срок оплаты сдвинется до 15-го числа. Об этом рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.