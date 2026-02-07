Россиянам напомнили о новых правилах платежей за ЖКХ: когда ждать квитанций

В России изменились правила платежей за услуги ЖКХ. Февраль стал последним месяцем, когда ЖКХ нужно оплачивать до 10-го числа. Уже с марта срок оплаты сдвинется до 15-го числа. Об этом рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Январь и февраль 2026 года — плату вносим еще по-старому, до 10 числа. А начиная с марта вносить плату нужно будет до 15 числа месяца, следующего за расчетным», — сказал Машаров в беседе с ТАСС.
Нововведение удобно тем, кто получает зарплату после 10-го числа, уточнил эксперт.
Депутат Сергей Колунов накануне подчеркнул, что решение о переносе сроков оплаты ЖКХ направлено на поддержку граждан и позволит избежать просрочек и начисления штрафов за несвоевременную оплату.
Тогда же Колунов добавил, что долги по ЖКУ обязаны платить все прописанные в квартире люди.