Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода

РИА Новости: в Москве в ближайшее время сохранится морозная погода.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Погода в Москве в ближайшее время останется морозной, при этом спрогнозировать точные сроки потепления в столице не представляется возможным, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что морозы покинут Москву только в конце марта.

«Вы знаете, такие данные за пределами нашего прогноза. Я даже не могу ответить, когда», — сказала Макарова, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда в столице потеплеет.

При этом она отметила, что в ближайшее время морозная погода в Москве сохранится.

«В субботу днем и ночью будет не очень холодная погода по сравнению с тем, что у нас было в последнее время. Ночью в Москве в субботу у нас ожидаются минус 13 — минус 15 градусов, небольшой снег, местами умеренный снег, и возможно выпадение осадков до трех миллиметров за сутки», — добавила метеоролог.