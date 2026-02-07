Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода

«В субботу днем и ночью будет не очень холодная погода по сравнению с тем, что у нас было в последнее время. Ночью в Москве в субботу у нас ожидаются минус 13 — минус 15 градусов, небольшой снег, местами умеренный снег, и возможно выпадение осадков до трех миллиметров за сутки», — добавила метеоролог.