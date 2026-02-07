Трамп ввёл пошлины на импорт товаров из торгующих с Ираном стран

Президент Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на импорт товаров из торгующих с Ираном стран. Соответствующий указ означает, что Вашингтон может ввести дополнительные тарифы на поставки товаров от стран-импортеров из Ирана.
По заявлению Белого дома, размер пошлин составляет 25%. Эти тарифы вступают в силу уже 7 февраля.
Указ также говорит о необходимости продления режима ЧП, служившего правовой основой для предыдущих санкций. В документе также содержится утверждение о том, что действия Тегерана по-прежнему создают «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и экономике Соединенных Штатов.
Ранее американский глава ввел таможенные пошлины на товары стран, экспортирующих нефть на Кубу.
По случаю года президентства, Трамп заявил, что правильное применение пошлин идет на пользу экономике США.