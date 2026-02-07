Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ввёл пошлины на импорт товаров из торгующих с Ираном стран

Трамп ввел новые пошлины, они коснулись партнеров Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на импорт товаров из торгующих с Ираном стран. Соответствующий указ означает, что Вашингтон может ввести дополнительные тарифы на поставки товаров от стран-импортеров из Ирана.

По заявлению Белого дома, размер пошлин составляет 25%. Эти тарифы вступают в силу уже 7 февраля.

Указ также говорит о необходимости продления режима ЧП, служившего правовой основой для предыдущих санкций. В документе также содержится утверждение о том, что действия Тегерана по-прежнему создают «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и экономике Соединенных Штатов.

Ранее американский глава ввел таможенные пошлины на товары стран, экспортирующих нефть на Кубу.

По случаю года президентства, Трамп заявил, что правильное применение пошлин идет на пользу экономике США.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше