Показ мод в Милане. В чем спортсмены вышли на церемонию открытия Олимпиады

МИЛАН, 7 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Италии запомнилась множеством ярких образов спортсменов различных сборных во время парада атлетов. ТАСС рассказывает о самых ярких из них.
В параде приняли участие представители 92 Национальных олимпийских комитетов.
Ярчайшее впечатление произвела форма спортсменов из Гаити. Ее представила дизайнер Стелла Джин. Наряды расписаны вручную. В них заключается посыл: «Нация, которая отказывается исчезать».
«Форма гаитянской делегации превращает спортивную одежду в средство повествования. Расписанная вручную и вдохновленная современным гаитянским искусством, она рассказывает историю памяти, передачи знаний и стойкости в контексте, когда Гаити переживает один из самых мрачных периодов в своей новейшей истории», — говорится в сообщении издания Creapills.
Монгольские участники предстали в национальных халатах, меховых шапках и свитерах с изображением гор. В наряде использованы монгольский кашемир, шелковая отделка и вышивка, создающие изысканный образ. Внешний вид представителей Киргизии украсил национальный головной убор ак-калпак.
В форме сборной Чехии прослеживались сочетания с ретро-элементами Игр в Кортина-д’Ампеццо 1956 года. Спортсмены во главе со знаменосцем — хоккеистом «Бостона» Давидом Пастрняком — предстали в вязаных свитерах с узорами синего, красного, белого и желтого цветов. В качестве головного убора была использована шапка «Рашковка», посвященная олимпийской победе прыгуна с трамплина Иржи Рашки в 1968 году, который носил этот аксессуар.
QR-коды и пончо.
Французская компания Le Coq Sportif заменила национальный триколор в форме сборной на ледяную цветовую палитру, напоминающую горные вершины. Куртка была украшена графическим мотивом топографической карты в сдержанных синих, белых и красных тонах.
Хозяева Олимпиады предстали в экипировке, разработанной Джорджо Армани. Модельер умер 4 сентября 2025 года, во время церемонии открытия почтили его память. Олимпийская форма итальянцев включает белую пуховую куртку с вышитой на спине буквами надписью Italia и красно-бело-зеленым воротником.
«Милан и Олимпийские и Паралимпийские игры: я не мог представить себе более вдохновляющего сотрудничества, объединяющего город, который так много мне дал, и спорт. Работать для итальянских спортсменов и вместе с ними — всегда удовольствие и большая гордость. Я выбрал один цвет — белый — чтобы создать гармонию со снежными вершинами. Среди ценностей спорта уважение, пожалуй, самая важная, и я воплотил ее в видении простоты, ясности и чистоты», — говорил Армани во время представления формы олимпийской сборной Италии в мае прошлого года.
Спортсмены из Новой Зеландии предстали в черных куртках с изображением серебряного папоротника на спине. Внутри каждой из них был вшит QR-код. «Сканирование кода позволит им перейти на цифровую платформу, наполненную сообщениями поддержки от новозеландцев и болельщиков со всего мира, напоминая им, что команда из пяти миллионов человек находится рядом с ними на этом пути», — говорилось в заявлении пресс-службы Национального олимпийского комитета Новой Зеландии.
Атлеты из Германии вышли на парад в экипировке в цветах флага. Необычными элементами стали длинное пончо с использованием золотых узоров на черном фоне и панамы. Бразильские спортсмены были одеты в объемные пушистые накидки, сшитые из переработанного нейлонового лака. Обратная сторона украшена изображением национального флага.
Сборную Нигерии на Олимпиаде представит один спортсмен — лыжник Самуэль Икпефан. Он появился на параде в ярком зелено-белом костюме в полоску, который символизирует цвета флага страны.