Показ мод в Милане. В чем спортсмены вышли на церемонию открытия Олимпиады

«Милан и Олимпийские и Паралимпийские игры: я не мог представить себе более вдохновляющего сотрудничества, объединяющего город, который так много мне дал, и спорт. Работать для итальянских спортсменов и вместе с ними — всегда удовольствие и большая гордость. Я выбрал один цвет — белый — чтобы создать гармонию со снежными вершинами. Среди ценностей спорта уважение, пожалуй, самая важная, и я воплотил ее в видении простоты, ясности и чистоты», — говорил Армани во время представления формы олимпийской сборной Италии в мае прошлого года.