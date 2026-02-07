Депутат Госдумы предложил поддержать проекты по изучению семейной истории

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили создать специальное грантовое направление на поддержку проектов по изучению и сохранению семейной истории, обращение с таким предложением в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании в рамках компетенции министерства культуры Российской Федерации отдельного целевого грантового направления, ориентированного исключительно на поддержку проектов по изучению и сохранению семейной истории», — сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что новое направление позволит ускорить оцифровку и систематизацию важных исторических документов.
«Многие некоммерческие организации, архивы, музеи, инициативные группы, активисты готовы заняться исследованиями генеалогического материала, но одного энтузиазма здесь недостаточно. Нужна финансовая поддержка, а отсутствие целевого грантового финансирования не позволяет им приступить к системной работе с документами, установлении судеб и наград предков. “Справедливая Россия” предлагаетминистерству поддержать общественные проекты в этой сфере», — добавил он.
Лантратова, комментируя предложение, рассказала агентству, что интерес к корням — не модный тренд, а глубокий общественный запрос. 92% россиян, по ее словам, в той или иной степени интересуются историей своей семьи, половина из них стараются узнать больше о своих предках.
«На портале “Подвиг народа” уже размещено 12,5 млн записей о награждениях, а в архивах выявлено около 500 тысяч неврученных боевых наград. В этих цифрах — судьбы, честь и память, которые ждут своего признания. Однако на сегодняшний день нет целевой грантовой поддержки для НКО, музеев, архивов и волонтерских групп», — добавила глава думского комитета.