Депутат Госдумы предложил поддержать проекты по изучению семейной истории

«На портале “Подвиг народа” уже размещено 12,5 млн записей о награждениях, а в архивах выявлено около 500 тысяч неврученных боевых наград. В этих цифрах — судьбы, честь и память, которые ждут своего признания. Однако на сегодняшний день нет целевой грантовой поддержки для НКО, музеев, архивов и волонтерских групп», — добавила глава думского комитета.