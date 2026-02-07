Пенсионер едва не стал жертвой акулы: вот как ему удалось отбиться

У побережья острова Тобаго произошел жуткий инцидент. Пожилой мужчина Питер Смит подвергся нападению тупорылой акулы. Пенсионер из Британии чудом выжил. Свою историю спасения он рассказал BBC.
Питер Смит сообщил, что трехметровая акула укусила его за ногу. Он смог отбиться благодаря помощи друзей и быстрой реакции. Мужчина перенес десятки операций. В том числе, ему пересадили кожу. Пенсионер заново учился ходить.
«В этот момент мозг работает со скоростью тысяча миль в час… Честно говоря, я никогда в жизни не бил ничего так сильно», — поделился Питер Смит.
Ранее в Бразилии пираньи напали на купальщиков. Они искусали не менее десяти человек. Люди купались в реке Парагуаку. Местные власти закрыли этот участок реки.