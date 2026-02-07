Врач рассказала, можно ли вакцинировать детей от клещевого энцефалита

Клещи начинают просыпаться весной при положительных температурах и могут быть активны весь теплый сезон, в том числе в начале осени. Через укус клеща может передаться клещевой энцефалит. Он протекает с преимущественным поражением центральной и периферической нервной системы, в тяжелых случаях может приводить к инвалидности. Вакцинация направлена на формирование иммунитета к клещевому энцефалиту, это наиболее эффективный метод профилактики.