Врач рассказала, можно ли вакцинировать детей от клещевого энцефалита

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Проводить вакцинацию от клещевого энцефалита у детей можно с 4-летнего возраста, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
«Вакцинации подлежат практически здоровые люди с 4-летнего возраста. Обязательным прививкам должны быть подвергнуты те, кто постоянно или временно находится в лесу в весенне-летний период», — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, для профилактики клещевого энцефалита используется высокоэффективные вакцины отечественного и импортного производства. Вакцинация не даёт никаких серьёзных осложнений и не нарушает трудоспособности, отметила врач.
Клещи начинают просыпаться весной при положительных температурах и могут быть активны весь теплый сезон, в том числе в начале осени. Через укус клеща может передаться клещевой энцефалит. Он протекает с преимущественным поражением центральной и периферической нервной системы, в тяжелых случаях может приводить к инвалидности. Вакцинация направлена на формирование иммунитета к клещевому энцефалиту, это наиболее эффективный метод профилактики.