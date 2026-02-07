Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, можно ли вакцинировать детей от клещевого энцефалита

РИА Новости: детей можно прививать от клещевого энцефалита с четырех лет.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Проводить вакцинацию от клещевого энцефалита у детей можно с 4-летнего возраста, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«Вакцинации подлежат практически здоровые люди с 4-летнего возраста. Обязательным прививкам должны быть подвергнуты те, кто постоянно или временно находится в лесу в весенне-летний период», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, для профилактики клещевого энцефалита используется высокоэффективные вакцины отечественного и импортного производства. Вакцинация не даёт никаких серьёзных осложнений и не нарушает трудоспособности, отметила врач.

Клещи начинают просыпаться весной при положительных температурах и могут быть активны весь теплый сезон, в том числе в начале осени. Через укус клеща может передаться клещевой энцефалит. Он протекает с преимущественным поражением центральной и периферической нервной системы, в тяжелых случаях может приводить к инвалидности. Вакцинация направлена на формирование иммунитета к клещевому энцефалиту, это наиболее эффективный метод профилактики.