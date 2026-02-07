Прокуратура проверит школу в Партизанске из-за жалоб на методы воспитания учителя

Напомним, что недавно в социальных сетях появилась информация о травле ученицы 9 класса одной из школ Владивостока. В новых медиа говорилось, что девочку поджидали после уроков старшеклассницы, а после пытались публично унизить и угрожали. Прокуратура Приморского края устанавливает обстоятельства инцидента.