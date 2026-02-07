Прокуратура проверит школу в Партизанске из-за жалоб на методы воспитания учителя

Прокуратура организовала проверку в одной из школ Партизанска после появления в соцсетях информации о ненадлежащем обращении педагога с детьми, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Приморья.
«Поводом для проверки стали сведения, размещенные в социальных сетях о том, что учитель одной из школ Партизанска ненадлежащим образом обращалась с учениками, применяя физическую силу», — говорится в сообщении.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры опросят администрацию, педагогов, учащихся и их родителей для установления обстоятельств. Ведомство намерено дать принципиальную правовую оценку действиям преподавателя.
Травля девятиклассницы из Владивостока привлекла внимание правоохранителей.
Полиция установит обстоятельства произошедшего, а прокуратура оценит условия воспитания детей в школе.
Напомним, что недавно в социальных сетях появилась информация о травле ученицы 9 класса одной из школ Владивостока. В новых медиа говорилось, что девочку поджидали после уроков старшеклассницы, а после пытались публично унизить и угрожали. Прокуратура Приморского края устанавливает обстоятельства инцидента.