Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аккаунт баскетбольной команды «Орландо» опубликовал видео под песню из «Бумера»

Аккаунт американской баскетбольной команды «Орландо Мэджик» опубликовал ролик под песню из российского фильма «Бумер».

Оригинальный ролик «Орландо» со знаменитым криком из фильма «Бумер». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orlandomagic.

После волны русскоязычных комментариев видео удалили и загрузили заново — уже без музыки. Комментарии с возгласами «Димооон» под записью остались на месте. Теперь пользователи спрашивают под новым роликом, куда пропал первый вариант.

В июле прошлого года боец UFC Вальтер Уокер вышел на ринг под русский хит «Матушка-земля». Турнир смешанных единоборств UFC on ESPN 70 прошёл в Соединённых Штатах. 27-летний бразилец победил американца Кеннеди Нзечукву. Он применил болевой приём уже в первом раунде. После боя Уокер поблагодарил на русском языке семью и тренера. Он также признался в любви к России. Позднее он повторил уже знаменитый выход к октагону, а после победы объявил себя русским.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.