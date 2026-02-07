Аккаунт баскетбольной команды «Орландо» опубликовал видео под песню из «Бумера»

В июле прошлого года боец UFC Вальтер Уокер вышел на ринг под русский хит «Матушка-земля». Турнир смешанных единоборств UFC on ESPN 70 прошёл в Соединённых Штатах. 27-летний бразилец победил американца Кеннеди Нзечукву. Он применил болевой приём уже в первом раунде. После боя Уокер поблагодарил на русском языке семью и тренера. Он также признался в любви к России. Позднее он повторил уже знаменитый выход к октагону, а после победы объявил себя русским.