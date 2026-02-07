Ричмонд
Стало известно, кто из россиян получает более 200 тысяч рублей: названы высокооплачиваемые отрасли

РИАН: Зарплаты в сфере добычи металлических руд в РФ достигли 200 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Определены отрасли, работники которых зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц. В их числе сфера добычи металлических руд. Кроме того, средние зарплаты в области космического транспорта достигли 200 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статистические данные.

Помимо прочего, свыше 200 тысяч рублей зарабатывают специалисты в сфере воздушного транспорта. Самые высокие зарплаты в стране зафиксированы также у сотрудников, занятых на производстве табачных изделий.

Среди самых высокооплачиваемых сфер по-прежнему остается область добычи нефти и газа. В среднем, специалисты получают 201,6 тысячи рублей.

В России за четыре года на четверть выросли зарплаты. Оклады жителей в 2025 году увеличились на 24,3%.