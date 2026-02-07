Стало известно, кто из россиян получает более 200 тысяч рублей: названы высокооплачиваемые отрасли

Определены отрасли, работники которых зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц. В их числе сфера добычи металлических руд. Кроме того, средние зарплаты в области космического транспорта достигли 200 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статистические данные.