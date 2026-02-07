Мэр Владивостока обсудил с директорами школ безопасность учебных заведений

Глава Владивостока Константин Шестаков в пятницу, 6 февраля, встретился с директорами муниципальных школ и обсудил с ними итоги работы и задачи на нынешний год. По информации пресс-службы администрации города, речь шла о результатах успеваемости выпускников, ремонтах и безопасности в учебных заведениях.
Шестаков поблагодарил руководителей ряда школ за высокие результаты ЕГЭ и активную позицию в жизни города. Лидером по доле выпускников с высокими баллами назван лицей «Технический», где больше половины одиннадцатиклассников успешно сдали экзамены, также хорошо выступили школы № 29 и № 23.
Отдельный блок разговора касался того, как школы используют гранты и другие конкурсные программы, чтобы приводить в порядок здания и территории. По информации мэрии, за счет таких проектов за последние годы заметно обновились как внутренние пространства, так и пришкольные участки.
Мэр отметил, что город ежегодно закладывает деньги на ремонт образовательных учреждений и старается включить в программу как можно больше объектов, но многое зависит от инициативы самих директоров. Он добавил, что руководители, которые активно участвуют в грантовых конкурсах и предлагают проекты по благоустройству рекреаций и дворов, показывают заинтересованность в создании для детей комфортной школьной среды. По поручению главы города 12 школ, показавших наиболее высокие результаты по совокупности показателей, намерены поощрить.
Еще одна тема встречи — безопасность и воспитательная работа. Шестаков обратил внимание директоров на необходимость внимательно относиться к безопасности зданий и территорий, продолжать патриотические проекты и развивать внеурочную занятость школьников.
Во время встречи мэр вручил почетные грамоты главы Владивостока директору школы № 78 Татьяне Кулешовой и руководителю гимназии № 2 Инне Шендрик. В администрации уточнили, что их отметили за многолетнюю работу, высокие профессиональные результаты и вклад в развитие городского образования.