Мэр Владивостока обсудил с директорами школ безопасность учебных заведений

Мэр отметил, что город ежегодно закладывает деньги на ремонт образовательных учреждений и старается включить в программу как можно больше объектов, но многое зависит от инициативы самих директоров. Он добавил, что руководители, которые активно участвуют в грантовых конкурсах и предлагают проекты по благоустройству рекреаций и дворов, показывают заинтересованность в создании для детей комфортной школьной среды. По поручению главы города 12 школ, показавших наиболее высокие результаты по совокупности показателей, намерены поощрить.