Юрист объяснила, что делать, если банк не отдает вклад

Среди других причин отказа — блокировка на основании ФЗ-115 или подозрения, что на счете клиента оказались нелегальные деньги. Особенно если тот пытается снять их сразу после перевода. Кроме того, средства со вклада, открытого на имя несовершеннолетнего, можно снять лишь с разрешения органов опеки.