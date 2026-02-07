Ричмонд
ГП потребовала обратить в доход государства имущество разработчика Leonardo

Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества частных собственников компании «Сирена Трэвел». Она является разработчиком крупнейшей российской системы бронирования авиабилетов Leonardo. В «Ростехе», кому также принадлежит сервис, уточнили, что на его работе эти обстоятельства не повлияют.

Исковое заявление было подано в Никулинский районный суд 4 февраля против нескольких десятков физических и юридических лиц. Предварительное судебное заседание назначено на 18 февраля. В число ответчиков входят гендиректор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, миллиардер Ибрагим Сулейманов, Константин Киви, Валерий Нестеров и другие лица, владеющие долями в «Сирена Трэвел» напрямую или через другие структуры.

В «Ростехе» подчеркнули, что иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации.

Ранее сообщалось, что имущество бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его ближайшего окружения перешло в собственность государства по решению суда. Общая стоимость изъятого имущества, согласно материалам дела, исчисляется миллиардами рублей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

