ГП потребовала обратить в доход государства имущество разработчика Leonardo

Исковое заявление было подано в Никулинский районный суд 4 февраля против нескольких десятков физических и юридических лиц. Предварительное судебное заседание назначено на 18 февраля. В число ответчиков входят гендиректор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, миллиардер Ибрагим Сулейманов, Константин Киви, Валерий Нестеров и другие лица, владеющие долями в «Сирена Трэвел» напрямую или через другие структуры.