ГП потребовала обратить в доход государства имущество разработчика Leonardo

Исковое заявление было подано в Никулинский районный суд 4 февраля против нескольких десятков физических и юридических лиц. Предварительное судебное заседание назначено на 18 февраля. В число ответчиков входят гендиректор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, миллиардер Ибрагим Сулейманов, Константин Киви, Валерий Нестеров и другие лица, владеющие долями в «Сирена Трэвел» напрямую или через другие структуры.
В «Ростехе» подчеркнули, что иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации.
Ранее сообщалось, что имущество бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его ближайшего окружения перешло в собственность государства по решению суда. Общая стоимость изъятого имущества, согласно материалам дела, исчисляется миллиардами рублей.
