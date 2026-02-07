Британская туристка умерла после операции по уменьшению желудка в Турции

После хирургического вмешательства у нее произошла остановка сердца, и через восемь дней она умерла, находясь под наблюдением врачей. Экспертиза установила, что причиной смерти стало нарушение кровообращения в кишечнике как послеоперационное осложнение. Суд удовлетворил иск родителей погибшей к организатору медицинских туров, обязав ответчика выплатить компенсацию в размере 858 тысяч фунтов стерлингов, говорится в статье.