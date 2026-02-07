Британская туристка умерла после операции по уменьшению желудка в Турции

Британская туристка скончалась в Турции от осложнений после операции по уменьшению желудка, которую она сделала в рамках медицинского туризма. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Согласно публикации, трагедия произошла с 26-летней Хелисией Ашаму, матерью-одиночкой, в 2019 году, однако подробности стали известны недавно из судебного иска. Женщина заплатила за пакет услуг, включавший проживание в Измире, и сделала операцию по шунтированию желудка.
После хирургического вмешательства у нее произошла остановка сердца, и через восемь дней она умерла, находясь под наблюдением врачей. Экспертиза установила, что причиной смерти стало нарушение кровообращения в кишечнике как послеоперационное осложнение. Суд удовлетворил иск родителей погибшей к организатору медицинских туров, обязав ответчика выплатить компенсацию в размере 858 тысяч фунтов стерлингов, говорится в статье.
3 февраля стало известно, что перед судом в Москве предстанут хирурги Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев, работавшие в клинике Тимура Хайдарова. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности пациенту после операции по уменьшению желудка.