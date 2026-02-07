Ричмонд
Правила социально-трудовых отношений утвердили в Приморье до 2028 года

Соглашение подписали правительство края, профсоюзы и работодатели.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае подписали новое трехстороннее соглашение о регулировании социально-трудовых отношений на 2026−2028 годы. Документ 6 февраля закрепили подписями представители краевого правительства, Федерации профсоюзов Приморья и объединений работодателей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Соглашение определяет ключевые принципы взаимодействия власти, бизнеса и профсоюзов в вопросах оплаты и охраны труда, занятости населения и развития социального партнерства. В обновленном документе учтены изменения трудового законодательства последних лет, а также новые социальные вызовы.

Отдельное внимание уделено развитию наставничества на предприятиях, поддержке трудовых династий, созданию условий для работников с семейными обязанностями. В соглашение включены положения корпоративного демографического стандарта Приморского края. Также зафиксированы меры по содействию трудоустройству и социальной адаптации участников СВО, инвалидов и молодых специалистов, повышению престижа рабочих профессий и снижению нелегальной занятости.

Документ состоит из восьми разделов и содержит 251 обязательство сторон. Он станет основой для дальнейшей работы системы социального партнерства в регионе. В Приморье продолжают действовать десятки территориальных и отраслевых соглашений, а также более двух тысяч коллективных договоров, которые планируют привести в соответствие с новым краевым документом.