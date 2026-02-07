Правила социально-трудовых отношений утвердили в Приморье до 2028 года

Документ состоит из восьми разделов и содержит 251 обязательство сторон. Он станет основой для дальнейшей работы системы социального партнерства в регионе. В Приморье продолжают действовать десятки территориальных и отраслевых соглашений, а также более двух тысяч коллективных договоров, которые планируют привести в соответствие с новым краевым документом.